Argentina, su adicción al déficit y un sí a la dolarización

Para el legislador por San Luis, el principal problema es que considera que Argentina "sufre de una adicción al déficit fiscal", y que entre otras dificultades, no es capaz institucionalmente de controlar el gasto público, por la demanda social que existe para que el Estado preste determinados bienes y servicios, no puede recaudar un nivel de impuestos similar y tampoco puede endeudarse, "ya que tras nueve reestructuraciones de deuda, los acreedores no creen que vaya a honrar sus compromisos y entonces no prestan o sólo lo hacen a tasas de usura", describió.

Siguiendo esa línea, explicó que la única vía que le queda y a la que recurre el Estado para financiar el gasto es la emisión, es decir, la impresión de dinero, emisión que se traduce luego en inflación.

Sobre la emisión, Cacace agregó que se podría modificar esa conducta tóxica a través de la independencia del Banco Central, "pero nuestro país no lo ha logrado. Desde que existe Banco Central (1935) hay de hecho más inflación que antes que existiera. Desde 1983 ha habido 24 presidentes del Banco Central. El que no responde a las instrucciones del Presidente de la Nación se tiene que ir", sentenció.

Luego de su análisis, se centró en la dolarización como una salida para terminar con el problema de inflación y estabilizar la economía del país, y en esa línea describió:

"La dolarización es como una camisa de fuerza. Una medida extrema para resolver esa adicción de Argentina a la emisión, ya que no se puede emitir la moneda que no es propia, ya sea dólar, euro, yuan, real, o la que sea. Es decir, se termina con la inflación. Ahora, no es una solución mágica a todos los problemas de la economía. Es una reforma monetaria para solucionar un problema monetario (el de la estabilidad)".

Y siguió: "Luego hay que también hacer las reformas en lo fiscal, comercial, de competitividad y productividad; y fundamentalmente hay que reformar el sistema bancario para que funcione bien y no genere otros problemas".

"Soy consciente que soy básicamente el único dentro de Juntos por el Cambio que cree en esto. Me parece que a medida que la inflación se acelera y que hacia fin de año y comienzo de la próxima gestión de Gobierno entremos en una dinámica inflacionaria incontrolable, va a haber un convencimiento más generalizado de los economistas de la necesidad de una solución más drástica y radical a este problema, gobierne quien gobierne", opinó Cacace.

Sergio Massa y su afinidad con el radicalismo

En la entrevista de U24, Cacace también fue consultado sobre los rumores respecto a un eventual ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa, y la posibilidad de que el actual ministro de economía incluiría en su equipo de gobierno a algunos radicales, entre ellos, al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En esa línea, el diputado nacional resaltó que ese escenario hoy "es hipotético".

"Juntos por el Cambio fue la segunda fuerza en las elecciones, a apenas un punto y medio del ganador, y debiera ser Patricia Bullrich quien entre al ballotage. Aún si entramos en el escenario hipotético, creo que se trata de una estrategia para captar votos de cara a la segunda vuelta", opinó.

Para Cacace, Sergio Massa instala esa idea del “gobierno de unidad nacional” para tratar de captar votos del radicalismo, "que en buena parte había apoyado en las PASO la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta. Pero su gran debilidad es la economía, con un modelo absolutamente agotado. La insistencia en los planes de control de precios fracasados y la falta de un plan de estabilización han puesto al país en un sendero de decadencia. El Ministro tiene los peores índices de la economía en 30 años, con una espiral de inflación y crecimiento de la pobreza", remató.

El voto negativo a la modificación de impuesto a las ganancias

Por otro lado, consultado sobre la decisión de la oposición de no apoyar el proyecto que envió Sergio Massa el Congreso Nacional para modificar el impuesto a las ganancias, norma que establece que sólo pagarán el tributo los ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, que actualmente representan alrededor de $1.770.000, el diputado aseguró que es una medida electoralista y e irresponsable en términos fiscales.

"Juntos por el Cambio eligió la responsabilidad fiscal y para con el futuro del país. El Gobierno que aumentó más de 20 impuestos durante estos cuatro años, perdió las elecciones, salió tercero, y ahora promete una reforma de impuestos para cuando ya no esté en el Gobierno. Compromete seriamente las finanzas públicas, profundiza gravemente el déficit fiscal, y con eso la emisión monetaria y la inflación", dijo.

"Los anuncios de Massa se esfuman con los datos de inflación. Lo que se pone en el bolsillo un mes, se lo saca del bolsillo al mes siguiente con el aumento de precios. Nosotros no podemos sumarnos a alimentar esa espiral inflacionaria con Massa y Milei. Es nuestra responsabilidad detenerla", agregó el legislador.

Por último, cuestionado sobre la poca credibilidad que tiene la dirigencia política en los jóvenes del país, el diputado de Evolución Radical admitió que a través de sus regulares visitas a escuelas y centros de estudiantes, es notorio que los jóvenes "sienten que no tienen oportunidades y que no tienen futuro", pero sobre todo, sienten que los políticos "no les hablan a ellos ni se ocupan de sus problemáticas".

"Tenemos por eso la responsabilidad primero de construir futuro en nuestro país. Eso implica sentar las bases de una economía donde cualquier argentino sienta que puede progresar, que puede estudiar, conseguir un trabajo, ahorrar y crecer. Eso hoy no está y es lo que tenemos que lograr. Para eso primero que nada hay que estabilizar la economía", cerró.