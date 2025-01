Gendarme en Venezuela: El Gobierno rechazó el video pero confirmó que es Gallo

image.png Nahuel Gallo, el gendarme argentino, en medio de otros dos presuntos detenidos en Venezuela.

“Es la única condición, no existe otra. No existe una condición de detenerlo, abrirle una causa en una Justicia inexistente, de mostrar que lo tienen bien como si fuese un régimen normal. Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida. Las democracias si tienen alguna causa generan condiciones judiciales; y en caso de que esto fuese distinto y la persona no tuviese los papeles adecuados, lo envía de vuelta”, completó.