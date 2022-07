Gabriela Cerruti: la portavoz oficial antimedios

“Preguntas que no deberían hacerse” y “respuestas que no deberíamos dar”, posteó en sus redes sociales. La publicación estaba acompañada con un video en el que la periodista Silvia Mercado consultaba por los rumores de cambios en el Gobierno. Cerruti en lugar de contestar, descalificó la consulta y trató de mostrarla como un mal ejercicio del periodismo. En el video, Cerruti le respondió: “Con todo respeto Mercado, esta pregunta no corresponde ni ser formulada, ni ser respondida”.