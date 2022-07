9 de Julio para rescatar a un Presidente del naufragio

El marco festivo fue la frase de CFK desde el Calafate: “Yo no voy a renunciar a mis ideas, ni le voy a pedir a alguien que renuncie a las suyas, pero tenemos que encontrar un punto de común porque si no, no hay Argentina para nadie”. Alberto Fernández respondió con un discurso escrito para no errar en nada ni salirse de una estrategia ya definida.