Batistuta dio indicios de depresión

El ex jugador, durante la entrevista, reconoció que no está en un buen momento. "Estoy peleando con las ideas de hacer cosas raras". Cuando el conductor, Marcelo Palacios, le preguntó por esa frase, Batistuta sólo contestó que no las iba a decir “porque es muy triste y quiero evitar decirlo, lo quiero dejar pasar. No, no te voy a decir".

En sus declaraciones, Batistuta distinguió el reconocimiento que recibe de la gente y lo contrapuso con el trato que le dan "algunas personas", principalmente en medios de comunicación.