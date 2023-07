Batistuta en el centro del escándalo por explotación laboral

Para concluir, el secretario general de UATRE enfatizó, que el resultado de la inspección reveló un informe minucioso que constata la presencia de "siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas, no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tenían discapacidad. Las escalas salariales no se cumplían y tenían cero provisión de agua potable".

De acuerdo con la información aportada por el diario Perfil, durante la entrevista se constataron dos escenarios inusuales. Por un lado, se reveló una considerable acumulación de horas extras impagas, abarcando no solo los turnos regulares de lunes a viernes, sino también aquellas situaciones en las cuales los trabajadores se presentaban los fines de semana para atender a los animales. Y por el otro, las condiciones habitacionales que desencadenaron una pronta intervención por parte de la UATRE. Según lo trascendido, podían observarse desde techos corroídos por el óxido, hasta paredes empapadas de humedad. Aspectos que fueron detallados minuciosamente en un informe presentado ante el departamento laboral de la provincia de Santa Fe.

Asimismo, es relevante señalar que el antiguo atacante de la selección Argentina ya había experimentado dificultades fiscales con el Estado en marzo de 2022, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) procedió a embargarlo por una suma cercana a los 4 millones de pesos debido a su evasión de impuestos. Posteriormente, en agosto del mismo año, fue objeto de otro embargo por parte de la Justicia, esta vez por un monto de 71 millones de pesos, por su negativa a abonar el "Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas".

