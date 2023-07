Live Blog Post

El abogado de César no sabía nada de la carta

En la puerta del edificio de fiscalías, el abogado Ricardo Osuna, quien se desempeña como la defensa de César Sena, al ser consultado por la carta que se hizo pública y que fue escrita por Marcelina Sena, el letrado aclaró que la situación “lo sorprendió”.

"No tengo vinculación con la defensa de Emerenciano Sena, desconozco su estado de salud y la estrategia de Saife. A mí me sorprendió la carta, evidentemente alguien quiere meter la cola. Solamente me limito a la defensa de César"

En diálogo con Diario Chaco , el abogado dijo que "nunca tuvo contacto con el entorno de Emerenciano"