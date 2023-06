Fuerte spot de Diego Santilli apuntado a la inseguridad

A esas basuras que se quieren adueñar de la Provincia los voy a buscar adonde sea, hasta debajo de la cama si es necesario para meterlos en cana A esas basuras que se quieren adueñar de la Provincia los voy a buscar adonde sea, hasta debajo de la cama si es necesario para meterlos en cana

Luego agrega

"Por décadas nos hicieron creer que la Provincia es tierra de nadie o, mejor dicho, de delincuentes, de narcos, de corruptos. Yo no estoy de acuerdo. La Provincia es tierra de laburantes, de luchadores incansables, tierra de madres valientes que se enfrentan a las mafias todos los días. De familias que se rompieron el lomo para conseguir lo que tienen. Del campo que le pone el pecho a las malas con sequía y con lluvia",

Y continúa:

No podemos seguir viviendo así y, aunque las ganas ayudan, no alcanza para cambiarla. Hay que tener decisión de hacerlo, como la que tuve yo cuando fui ministro de Seguridad" de la Ciudad. No podemos seguir viviendo así y, aunque las ganas ayudan, no alcanza para cambiarla. Hay que tener decisión de hacerlo, como la que tuve yo cuando fui ministro de Seguridad" de la Ciudad.

"Estoy listo para convertir esta gran provincia en tierra de oportunidades. Quiero lo mismo que vos, devolverle la Provincia a su gente", concluye Santilli.

https://twitter.com/diegosantilli/status/1670054077584089095 Dicen que la Provincia es tierra de nadie. Yo no creo eso.



La Provincia es la tierra de millones de personas que nos esforzamos todos los días para vivir mejor. Juntos vamos a hacer historia porque #QueremosLoMismo. pic.twitter.com/vZ27g5knJu — Diego Santilli (@diegosantilli) June 17, 2023

En los últimos días, el precandidato a gobernador bonaerense profundizó sus recorridas. El jueves estuvo en los partidos de Azul y Olavarría junto al precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta y la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y el viernes visitó Lamadrid, Pringles, Laprida y Daireaux, mientras que este sábado fue el turno de La Matanza.

QUEREMOS LO MISMO

