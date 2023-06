Juntos, Larreta, Elisa Carrió y Diego Santilli ampliando JxC

No alcanza con ganar. La gobernabilidad supone tener la fuerza, el poder -en el buen sentido de la palabra-, para llevar adelante los cambios que el país necesita, que son muchos. Por eso insistimos en sumar y celebramos haber incorporado a (José Luis) Espert y a Margarita Stolbizer. Es lo que tenemos que seguir haciendo para ganarle al kirchnerismo, para tener las mayorías necesarias en el Congreso y para cambiar la Argentina. No alcanza con ganar. La gobernabilidad supone tener la fuerza, el poder -en el buen sentido de la palabra-, para llevar adelante los cambios que el país necesita, que son muchos. Por eso insistimos en sumar y celebramos haber incorporado a (José Luis) Espert y a Margarita Stolbizer. Es lo que tenemos que seguir haciendo para ganarle al kirchnerismo, para tener las mayorías necesarias en el Congreso y para cambiar la Argentina.

No obstante, aclaró que esa ampliación debe ser “coincidiendo con los valores republicanos, con los de la transparencia y de la institucionalidad”.

Respecto del futuro de la provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta sostuvo: "Cuando sea Presidente, la Argentina va a volver a ser un país federal. Vamos a cambiar el esquema unitario que promovió el kirchnerismo”.

Santilli agregó: “Fomentaremos las autonomías de los municipios”.

También habló sobre el proyecto de la Autovía en la Ruta 3: “Es central, al igual que la 33, que son las rutas productivas que unen a la provincia”.

azul carrio santilli colome.jpeg Elisa Carrió, Diego Santilli, Natalia Colomé, Horacio Rodríguez Larreta, Ezequiel Galli y Maricel Etchecoin.

Sobre cómo ganarle al peronismo, Santilli:

Primero con éste ejemplo -en referencia a la muestra de unidad de los presentes-, luego tenemos que tener una escuela donde los chicos aprendan. Basta de la escuela de la contención y del adoctrinamiento. Segundo, hay que generar trabajo. El reino del trabajo informal es la provincia de Buenos Aires. Y el 3er. punto es la seguridad. Tenemos que vivir en paz. No puede ser que te maten por un mar de zapatillas, que la gente haya perdido la vereda, la calle, el mate en la vereda. Quien tiene que tener miedo es el delincuente. Hay que bancar a aquél que va para adelante y no es parte del problema.

Elisa Carrió se refirió al cierre de alianzas del espacio:

“En JxC va a haber varios candidatos. Nos parece que es lo mejor, para eso están las PASO. Pero hay un grupo que integramos radicales, la Coalición Cívica, Horacio y 'el Colo', que estamos unidos, somos amigos y tenemos los equipos”.

La líder de la Coalición Cívica habló también de su rol en la política:

“Estoy dispuesta a defender al campo y a las clases medias que están cerca de un abismo. Argentina tiene salida si va por el medio, con menos bronca, con más trabajo. Cuando la gente pide seguridad, lo que pide es paz. Lo que menos contribuye a la paz y a la seguridad son los extremos”.

Además, adelantó: “Trabajo en una reforma de las retenciones que le va a dar una salida al campo sumamente interesante para que pegue un despliegue absoluto”.

Por su parte, Colomé afirmó: “Estamos convencidos de que la salida es desde el trabajo y de que vamos a gobernar acá, en la provincia y en la Argentina”.

Luego de conversar con los medios locales, hablaron con comerciantes, mantuvieron un encuentro con vecinos y visitaron el frigorífico Natural Beef, el mayor generador de empleo privado local y ganador del premio al Mejor Bife del Mundo 2022.

