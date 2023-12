Fue muy raro el festejo de Patricia Bullrich

El gobierno de Javier Milei no pudo o no supo impedir una movilización en su contra a 10 días de asumir. Y ocurrió sin que hayan llegado a los consumidores los ajustes de tarifas, de alquileres, de salud y de educación. ¿Qué festejaba Patricia Bullrich? El Ajustazo recién comienza. Hay que ser muy boligoma para celebrar que no hubo 100.000 manifestantes ante la 1ra. medida del Gobierno, cuyo impacto todavía no es completo.