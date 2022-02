Varoufakis y el ministro de Economía y principal negociador con el FMI, Martín Guzmán, participaron de una charla que se hizo en el Centro Cultural Kirchner (CCK) donde el griego hizo una serie de advertencias sobre las implicancias de un acuerdo con el FMI.

"Es el mejor acuerdo para el FMI"

La referente Soberanxs y ex embajadora argentina en Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro, criticó este miércoles el borrador que se filtró del acuerdo entre el Gobierno y el FFMI y dijo que si se firma con esas condiciones “se pulveriza la base electoral del Frente de Todos”.

Castro dijo que deberá haber un fuerte ajuste en la economía argentina si se aceptan las condiciones del acuerdo al que se habría llegado para pagar la deuda contraída en la gestión de Mauricio Macri.

“Cuando el Gobierno dice que es el mejor acuerdo posible, desde Soberanxs les decimos que es el mejor acuerdo para el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno tiene la obligación de decir la verdad al pueblo que va a cargar con el peso de la deuda, con los ajustes sobre los sueldos, las jubilaciones, las tarifas y la inflación”, aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia.

“No podemos decir que no va a haber ajuste porque va a haber un control permanente sobre el cumplimiento de las metas a cargo de un británico Ben Kelmenson lo hemos visto ya plantar la bandera británica en la Policía Federal y ese control de metas lo han pasado distintos países y cada vez se sube más la vara y el Fondo pide más ajuste”, explicó.

Además, Castro fue consultada sobre qué lectura se puede hacer del silencio de Cristina Fernández. “Pregúnteselo a Cristina, no opino sobre los demás. No puedo interpretar a la vicepresidenta a quien respeto y estimo. Puede leer la declaración de Alberto Fernández cuando dijo que la vicepresidenta no estaría de acuerdo con los términos del acuerdo y es a lo único que me voy a referir”.

Ante la pregunta de si se firma el acuerdo se rompe el Frente de Todos, dijo: “No sé si se rompe, lo que es seguro es que se pulveriza la base electoral del Frente de Todos, que ya perdió el 40% de sus votantes en las elecciones legislativas de la mitad de su primer mandato. Es el segundo gobierno después de [Fernando] De la Rúa en perder las legislativas en la mitad del mandato”.

Por otra parte, dijo que no compara a Alberto Fernández con el ex presidente de la Alianza. “Comparo las expectativa que tuvo el pueblo al votar a una coalición política con la experiencia del kirchnerismo”.