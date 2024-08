Faltan testimonios sobre Fabiola Yáñez: Infobae, Clarín y La Nación desesperan

La causa ha sido difundida, con sucesivas primicias, de medios tales como Infobae, La Nación y Clarín, aún cuando a gran parte de la opinión pública ya no le interesa en detalle el tema, y a otra porción no le merece credibilidad ninguno de los actores: ni Fernández -sólo CFK podría creer que él sería un buen gobernante... - ni su ex mujer -preguntan quién paga sus gastos de residencia en la zona onerosa de Madrid, España-. Al menos es lo que indican las investigaciones de estado de la opinión pública. Entonces, un tema que conoce el 90% de los argentinos pero en el ranking no se encuentra en el podio de interés y persiste en portada sólo tiene 2 explicaciones: o no hay ninguna otra noticia o es una decisión editorial. Elija el lector su opción preferida.