“No sé la fecha, no sé quién es la madre, no sé quién es el menor de edad, no sé si hubo una declaración testimonial, no sé si se hizo en cámara Gesell, no sé si hay alguna pericia médica o psicológica", protestó.

Guazzora denunció que “en el Manual del Buen Inquisidor se enseñaba que en determinado momento había que proponerle al acusado de herejía el reconocer su crimen para que cesara el tormento. Esas prácticas cayeron en desuso”.

“Quiero defenderme, pero se me pide hacerlo desde la cárcel, y eso no es justo”, insistió.

Guazzora presentó múltiples escritos a través del abogado Albor en los que pidió la exención de prisión, la posibilidad de declarar espontáneamente, la garantía de no quedar detenido porque no existen riesgos procesales y denunció que es víctima de una persecución política.

“Me quieren hacer cerrar la boca. Con un teléfono celular y una gorrita me enfrenté durante cuatro años al régimen macrista, llegando a tener millones (no es una expresión, son varios millones) de visualizaciones en Youtube", subrayó.

"Déjenme defenderme en libertad y bánquense lo que tengo para decir. Y si me condenan, iré preso, que será una medalla en mi pecho el sufrir persecución política”, aseguró.

“Si bien sería muy grave la acusación en mi contra, no menos cierto es que existe la posibilidad de que yo sea inocente. Y no hace falta meterme preso por las dudas”, completó.

Cabe recordar que, tal como informó Urgente24, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 pidió la captura de Ezequiel Guazzora luego de ser denunciado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Dicha organización sumó al expediente una serie de capturas de pantalla donde se ve una conversación de Instagram entre el sospechoso y una mujer de 44 años. Allí se habla sobre la intención del periodista de pagarle a esta persona para tener relaciones sexuales con su hija adolescente.

Dichos chats fueron revelados ayer por Infobae:

Ezequiel-Guazzora-mensajes (1).jpg

