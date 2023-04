Carmona deja en claro que Cancillería “en el marco de sus competencias sobre la Cuestión Malvinas, no ha recibido consultas de la provincia de Mendoza en relación a la supuesta solicitud de FIFA de cambio del nombre del Estadio "Malvinas Argentinas" para su designación como sede del Mundial Sub-20 ”.

Desde la provincia, contestaron: “En la visita que la FIFA hizo a Mendoza junto con AFA explicaron en un momento que la denominación de los estadios en los Mundiales llevan el nombre de la ciudad. No fue una conversación tensa, ni un conflicto, ni un tema de debate. Nos pareció natural que lleve la marca de nuestra provincia”, aclaró Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes mendocino.

https://twitter.com/grcarmonac/status/1649144037079674958 La @CancilleriaARG, en el marco de sus competencias sobre la Cuestión Malvinas, no ha recibido consultas de la provincia de #Mendoza en relación a la supuesta solicitud de FIFA de cambio del nombre del Estadio "Malvinas Argentinas" para su designación como sede del Mundial Sub-20 — Guillermo Carmona (@grcarmonac) April 20, 2023

“Después lo consulté con el presidente de AFA y lo van a nominar oficialmente ‘Malvinas Argentinas’, porque ellos están acostumbrados. No cambia el nombre del estadio, sino la denominación para este Mundial Sub 20 ″, añadió.

“Entiendo que alguien lo ha hecho con mala intención, es un tema sensible. Sabiendo que es así lo han comunicado intencionalmente mal. No me preguntaron y salieron con eso, yo no comuniqué nada, no lo hablé con nadie. Salió con esa naturalidad entre tantas cosas que estábamos acordando para ser sede en las reuniones. Alguien lo tomó y lo ha comunicado de manera malintencionada. Espero que se aclare y no genere un conflicto con excombatientes ”, se quejó sobre la versión.

Lammens sale a desmentir

Tras las declaraciones de Carmona y Chiapetta, el ministro de Deportes de la Nación, Matías Lammens, salió a desmentir el cambio de nombre: “Participé de las reuniones con los delegados de FIFA, con el Presidente de la AFA, y en ningún momento se mencionó la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Y si eso hubiera pasado no lo hubiéramos aceptado bajo ningún concepto ”, dijo en su cuenta personal de Twitter.

En línea con la actitud de FIFA sobre el estadio de Mendoza, lo mismo ocurrirá con el Bicentenario de San Juan; el Diego Armando Maradona de La Plata, y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde la entidad internacional de fútbol los denominará no por el nombre del estadio, sino por el de la ciudad en donde se encuentran.

https://twitter.com/MatiasLammens/status/1649156272854269959 Participé de las reuniones con los delegados de FIFA, con el Presidente de la AFA @tapiachiqui, y en ningún momento se mencionó la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio #MalvinasArgentinas de Mendoza. Y si eso hubiera pasado no lo hubiéramos aceptado bajo ningún concepto. — Matías Lammens (@MatiasLammens) April 20, 2023

