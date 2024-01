En su agonía, los 'halcones' reclaman Grieta y recompensa

Para colmo, el supuesto anarco-libertario (¿lo es? ¿lo fue alguna vez?) ya estaba distanciado de Victoria Villarruel, su Nº2, por una cuestión de egos, nada de ideología. Hay que recordar la noche posdebate en Santiago del Estero, cuando las diferencias quedaron en evidencia entre los presentes en el 1er. piso del hotel donde sería el festejo.

Es horrible confesarle a los 'halcones' que Papá Noel no existe pero alguien debe explicárselo: Patricia Bullrich ganó espacio cerca de Javier Milei sólo porque pretendía 'licuar' a Villarruel, pero a Milei no le interesa Bullrich, por más que ella crea que puede desplazar rápidamente a Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Y Milei se ha dado cuenta que Bullrich no sirve ni para inventar complots creíbles, mucho menos para 'tapar' a Villarruel.

bullrich-hotel-libertador.jpg Patricia Bullrich: Los Reyes Magos no vendrán. Foto: NA.

Desilusión 'halconera'

Los 'halcones' nunca quisieron asumir que el gobierno de Mauricio Macri fue un fracaso. Tampoco explicaron el motivo de la no-reelección y sólo consumieron -por transmisión oral, nunca lectura porque no leen- el libelo '2do. Tiempo' y su secuela que elaboró el derrotado candidato a vicepresidente de Boca Juniors. Pero ellos se encuentran convencidos que es lo único que tiene Milei mientras sea Presidente de la Nación.

Pero los 'halcones' se reagruparon durante los días del torpe Alberto Fernández en derredor del eje 'castigo a Cristina Fernández de Kirchner'. Alguien se lo tiene que confesar a La Cámpora aunque sea terrible: desde 2015 los 'halcones' son los responsables de la permanencia en política de CFK. Es más: ellos exigen su inmortalidad. Y ahora intentan resurgir ofreciendo a Javier Milei un arma 'cazabobos': prisión a CFK para sobrellevar el ajuste socioeconómico en proceso.

CFK no es un tema que le haya interesado alguna vez a Milei ni fue una causa 'libertaria'. Tampoco de Villarruel. Es una agenda añeja, avinagrada. Pero ellos no tienen otra -son perezosos en lo intelectual-, y es notorio que Milei está en crisis. Además, insisten en su reclamo de que Milei se encuentra en mora con ellos porque no les ha pagado el balotaje, tal como si hubiesen tenido otra opción. Ellos se aferran a creer que una guerra con CFK sería su pasaporte a consolidar la captura del Ejecutivo Nacional. Los 'halcones' pasan las horas imaginando trampolines porque ya se sabe: no hay PRO si no hay cargos.

El caso Villarruel

Fue Mauricio Macri quien se declaró 'flechado' por Villarruel luego del doble debate televisivo que ella protagonizó durante la campaña.

Hoy Villarruel es una opción para los 'halcones' si Milei persiste en desatender sus exigencias y sus ofertas. Los 'halcones' levantan las banderas de 'Vicky' pese a que sacrificaron a Darío Lopérfido años atrás por decir lo mismo que Villarruel pero mucho antes: que los detenidos-desaparecidos no fueron 30.000.

La desesperación 'halconera' es tan dramática que no han comprendido que sucede cuando Milei aún no cumplió 1 mes en el gobierno. Insólita ofensiva. Es cierto que el Presidente de la Nación acelera demasiado, y su impericia política sólo es comparable con su ceguera en organizar equipos idóneos, si es que le fascina delegar la gestión. Pero hay una exageración en el ambiente, que Villarruel no detiene porque ella cree (¿o es el diputado Guillermo Montenegro?) que así llevará a Milei a la mesa de negociaciones.

Embed El epígrafe hace ruido a muchos. pic.twitter.com/CBIXj68Im9 — Urgente24.com (@U24noticias) January 8, 2024

En la oposición hay excitación e impotencia, a la vez. Excitación porque algunos cree que ellos podrían darle gobernabilidad a Javier Milei. Impotencia porque, en el caso del peronismo, no hay un liderazgo. Ejemplo: Alberto Fernández sigue siendo el presidente del Consejo Nacional.

Sin embargo, el vértigo y la intriga ganan espacio porque Milei eligió un ajuste ortodoxo que sólo él cree que es sostenible en la sociedad, aún entre quienes lo votaron en 1ra. vuelta, que es la que vale.

Según la mayoría, hay una confusión de qué es convicción y qué es mesianismo, y una batalla por el próximo gabinete de Milei, descontando ya que se avecinan correcciones. Para los 'halcones', crisis es oportunidad, en especial si hubiera 'Grieta'.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24:

El truco para no pagar equipaje de más en el aeropuerto

Vacaciones de verano: Gol abre nueva puerta a Brasil

Un pueblito en La Costa con una playa tranquila para relajarse

Brasil: Paquetes a Río de Janeiro bajan los precios

El sur de Brasil y un nuevo aeropuerto para Argentina