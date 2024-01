En Santa Fe los narcos van por la familia del gobernador

image.png Amenaza al gobernador de Santa Fe: Pullaro hace caso, el misterio no va a proteger a tu familia, la vamos a encontrar. Atte la banda del 9 pinolandia.

A pesar de que trascendió que por este mensaje el gobernador decidió sacar a su familia de Rosario, la realidad es que Pullaro había decidido esto hace días, porque como él le dijo a Telefe, “Primero estuvieron encerrados en mi departamento, sin salir siquiera a la calle. Estaba preocupado y no iba a hacer esa chantada de ponerle 10 policías para que los acompañen a todos lados, cuando no te terminan pudiendo cuidar y vos le sacás un montón de recursos a la gente que no la están cuidando”.