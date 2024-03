En medio del poroteo, Javier Milei 'ganó' una diputada (que dejó a Pichetto)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FlorKlipaukaok/status/1770611841342869839&partner=&hide_thread=false Gracias Presidente! Con @pedropuertaok vamos a poner todo para cambiar nuestro país. Contás con nosotros pic.twitter.com/PYyn4SmKq9 — Florencia Klipauka (@FlorKlipaukaok) March 21, 2024

En el salto al bloque de La Libertad Avanza también la acompañó Pedro Puerta -hijo del ex gobernador de Misiones, ex senador, ex diputado y ex Presidente de la Nación (2 días), Ramón Puerta-, que hizo lo propio en la Cámara misionera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pedropuertaok/status/1770614689094861198&partner=&hide_thread=false Tomamos la decisión de sumarnos a La Libertad Avanza porque estamos convencidos de que el rumbo que eligieron los misioneros y el resto de argentinos es el correcto.



Siempre nos propusimos como una alternativa joven e innovadora, es posible cambiar nuestra provincia!! … https://t.co/oPZEHMwq8t — Pedro Puerta (@pedropuertaok) March 21, 2024

Cámara de Diputados: Cómo quedan los bloques (y el poroteo)

Con esta incorporación, La Libertad Avanza sumó 41 diputados (la semana pasada había sumado oficialmente a José Luis Espert y al mendocino Álvaro Martínez) y se consolidó como el segundo más numeroso, luego de Unión por la Patria, que tiene 99. El PRO, en tanto, quedó con 37 miembros.

Por su parte, el bloque Hacemos Coalición Federal ahora quedó con 22 miembros.

Estos cambios son relevantes de cara al tratamiento del DNU que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados próximamente. De momento, el 'poroteo' de votos no demuestra un resultado contundente para ninguna de las opciones (rechazo o aprobación).

Más allá de los votos obvios (LLA-PRO, a favor; UP-Izquierda, en contra), hay dudas sobre 58 diputados de diferentes bloques que no tienen postura unificada. Tal es el caso de los radicales y el bloque de Pichetto.

En el caso de la UCR, que en el Senado tiene 13 bancas, en el debate sobre el DNU registró 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención. En el caso de la Cámara de Diputados, la UCR tiene 34 diputados, de los que 17 hoy están a favor de aprobar la norma -los que responden al presidente del bloque, el cordobés Rodrigo de Loredo- y hay 11 que podrían posicionarse en contra.

De esos 11, seis diputados son más cercanos al presidente del partido, Martín Lousteau, quien en el Senado votó en contra, y 5 a Facundo Manes, que votó en contra de la Ley Ómnibus en general y es esperable que también vote ahora el rechazo del DNU.

En el caso de Hacemos Coalición Federal también conviven varias posiciones, pero la mayoritaria estaría en el rechazo. Aunque todo puede cambiar de un momento a otro...

También tendrán incidencia los gobernadores, y eso además depende de cómo continúen las negociaciones con el Gobierno nacional.

