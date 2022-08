En medio del gran caos, el gobierno porteño pide paz social

Es que los actos de defensa a CFK desarrollaron toda una estrategia espectacular para que la gente permaneciera en el lugar. Armaron las tradicionales parrilladas con choripanes, decoradas de cánticos y bombos a toda hora, e incluso llegaron a explotar bombas de estruendo. Toda esta situación generó un grave cuadro que molestó a muchos vecinos del lugar.

“Las declaraciones que incitan a la violencia no son lo que la Argentina necesita. Nosotros estamos actuando para evitar el conflicto entre los argentinos. Hacemos un llamado especial a la paz social. No entremos en una espiral de declaraciones violentas que se sabe dónde empiezan, pero nunca dónde terminan. La Argentina necesita calma, necesita tranquilidad y no puede ser rehén de la voluntad de ningún grupo en particular. Privilegiemos la paz”. concluyeron.

Mientras siguen llegando columnas para sumarse a la concentración motivadas por expectativas de una aparición célebre de CFK, se lleva a cabo una reunión clave entre el ministro de seguridad Marcelo D'Alessandro para tratar de destrabar el conflicto. Además el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta junto a 30 dirigentes realizará una conferencia de prensa para calmar los ánimos de los vecinos de Recoleta.

Más contenido de Urgente24

Frenar la inflación está en el centro de la agenda global

JxC denunció a Alberto y Cristina por "plan de impunidad"

Luis Lacalle Pou y El Observador, la foto es el mensaje

Informe: El papa Francisco va por el 63% de los votos

Sexo oral sin preservativo? Mira esta advertencia