"En diputados vamos a sostener el DNU, tenemos otros números y aliados"

Por ello, la Casa Rosada aceptaría un rápido tratamiento para intentar un victoria antes que las bancadas giren hacia posiciones más duras con el Poder Ejecutivo.

Guillermo Francos: "con Lousteau existe una guerra de egos"

Consultado por los votos negativos de los senadores radicales (Lousteau y Pablo Blanco), el ministro de Interior recurrió a una explicación más cercana a la sicología que a la política.

"Martín tiene un problema de egos con Milei. Los dos son economistas pero Javier llegó a la Casa Rosada y él no pudo ser Jefe de gobierno porteño. Cuando dejó el Banco Provincia me tocó sucederlo y tuve que enmendar un verdadero desastre. Se fue por la puerta chica y yo me fui en medio de aplausos" chicaneó.

Finalmente, abordó las diferencias entre el presidente de la Nación y su compañera de fórmula.

"Villarruel se sostuvo varios meses ante los embates de los kirchneristas pero luego ella entendió que tenía que introducir en la sesión el tratamiento del DNU. Tal vez, debió haberlo conversado antes con el presidente, Yo no me prendo en teorías conspirativas. Creo que Victoria sintió que tenía que hacerlo y lo hizo".