En día de festejo, Sergio Massa en sesión de Alivio Fiscal

Sergio Massa no ha comentado con nadie su evaluación del periplo hacia la Cumbre de las Américas junto al presidente Alberto Fernández, y sus colaboradores afirman que no es Massa quien debe informarlo sino el Jefe de Estado. En el bloque del Frente de Todos, en la Cámara Baja, hay quienes insisten en preguntar si él logró exponer lo que opinan casi todos los legisladores 'propios': que está en riesgo el comicio 2023 para el oficialismo y que precisan cambios importantes. Massa dijo que eso es competencia de Fernández, no de él.