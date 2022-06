Sergio Massa le dijo a Alberto Fernández: "Cambios de fondo"

Según Feinmann, Sergio Massa no sólo habría declinado la oferta de Alberto Fernández, sino que además la catalogó como un puesto de poca relevancia. "El dato que a mí me cuentan es que lo que contestó Massa es 'Cargo menor'. 'Si me estás ofreciendo a mí el Ministerio, cargo menor'", reveló el periodista, haciendo una analogía con la famosa frase que se le atribuye al cabeza del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.