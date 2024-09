Empresarios (socios en colectivos) descartan suba de tarifas en septiembre

"Me imagino un acuerdo de estas características hasta que se plasme en los papeles", concluyó.

Colectivos y reducción de servicios

Mientras no aparezca una solución al conflicto entre administraciones, empresarios del transporte automotor confirmaron que, desde este domingo (01/09) las líneas circularán con servicio limitado en el horario nocturno.

El mismo Fusaro, confirmó la medida ante un eventual escenario de quita de subsidios:

No se publicó la redeterminación de costos del sistema, de donde sale la cuenta de los subsidios y que no se actualiza desde abril. Lo que vamos a hacer es reducir los servicios nocturnos como una forma preventiva de evitar una parálisis total

