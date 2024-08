Colectivos: Transferirían 31 líneas para que la CABA pueda subir tarifas

Por otro lado, agrega que se mantiene abierta la negociación entre Nación y CABA sobre si el traspaso de las competencias se hará efectivo a partir de septiembre o si habrá un “período de transición” que modere el impacto sobre el sistema.

“Para nosotros es necesario un tiempo de al menos seis meses como para poder implementar todo, porque además debe pasar por la Legislatura”, dijo este miércoles en una entrevista radial el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.

Las empresas, por su parte, entraron en un estado de alerta ante la indefinición e incluso evaluaban restringir el servicio nocturno para recortar costos.

"La Secretaría de Transporte de la Nación es la única que puede tocar el precio de la tarifa. Si no tenemos potestad y no vienen los subsidios, la tercera opción es que las empresas van a tener que o reducir servicios o no se van a poder pagar salarios, lo que implicaría un conflicto sindical y una parálisis del sistema", sostuvo Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

A la vez que se quitarán subsidios también se eliminará el beneficio de la red SUBE por el que el usuario paga con descuento hasta un 3er boleto en un lapso de 2 horas, incluidos los del subte y los trenes. Ambas medidas afectarán tanto a la Ciudad como a la provincia de Buenos Aires.

El ministro de transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dijo este jueves (29/8) que la decisión del Gobierno de Milei de dejar de subsidiar la Red SUBE en algunas líneas que recorren el AMBA “es un golpe durísimo” para los usuarios.

“Estamos tratando hacerle entender al Gobierno nacional que no corresponde que lo pague la Provincia y de la ilegalidad de la medida, porque está en el presupuesto nacional y están las partidas asignadas”, dijo D’Onofrio este jueves en declaraciones a Radio Continental y aclaró que “el Gobierno de la provincia no tiene instrumento jurídico para pagarlo”, si así lo quisiera.

Más contenido de Urgente24

Francisco Paoltroni, expulsado de La Libertad Avanza: Anunció monobloque

Lijo-García Mansilla: Tras las milanesas para Macri ¿hay helado para CFK?

Espert: "Tenemos que ir en una lista única con el PRO, sería un error no hacerlo"

Maratón de Buenos Aires: Devolución K a Clarín por Talamara