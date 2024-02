Empiezan las resistencias para que Mauricio Macri presida el PRO

En concreto, la diputada nacional y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, opinó que "es momento de una renovación dentro del PRO", aunque valoró el rol histórico del expresidente Mauricio Macri por "haberle dado espacio a todos" los dirigentes en la estructura partidaria.

Vidal ponderó a Larreta

Cabe recordar que en el último tiempo el PRO sufrió una fuerte interna, dividida entre "halcones" y "palomas", y que finalmente terminó con el pésimo resultado de las elecciones a presidente, en donde Patricia Bullrich, que le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta, quedó tercera.

En ese contexto, Vidal también destacó la figura del exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien, a su criterio, "nunca estará afuera" del PRO independientemente "de los cargos" partidarios.

"Él ha sido parte del PRO y es muy valioso que así sea. Yo no he ocupado lugares en el consejo partidario durante los últimos seis años y eso no me hace ni más ni menos PRO", opinó la diputada.

Por otro lado, en declaraciones a CNN radio, Vidal dijo que "Hay liderazgos que hay que fortalecer", y puso como ejemplo a la vicejefa de Gobierno porteño Clara Muzzio y a la intendenta de la localidad bonaerense de Vicente López, Soledad Martínez, "personas que crecieron mucho y son muy jóvenes", completó.