Emocionante: La guardia escocesa rindió culto a Ucrania

Originariamente, según la propia banda, la canción fue compuesta por su lider, Oleh Románovich Psiuk, para su madre. Los versos movilizantes de "Stefania" dicen:

Madre de Stefania, Madre de Stefania (...) Siempre vendré a ti por caminos rotos. Ella no me despertará, ella no me despertará en fuertes tormentas Madre de Stefania, Madre de Stefania (...) Siempre vendré a ti por caminos rotos. Ella no me despertará, ella no me despertará en fuertes tormentas

Kalush Orchestra - Stefania - LIVE - Ukraine - Grand Final - Eurovision 2022

En una entrevista para el medio RTVE, Kalush Orchestra afirmo:

Nos gustará que Ucrania tenga la mayor atención posible porque somos una especie de portavoces creativos de Ucrania Nos gustará que Ucrania tenga la mayor atención posible porque somos una especie de portavoces creativos de Ucrania

Esta fusión rap y hip hop con memoria colectiva adherida a su tierra natal había estremecido al público turinense durante su participación en el certamen de canto europeo de este año.

ENTREVISTA con KALUSH ORCHESTRA, UCRANIA en EUROVISIÓN 2022

