El Tribunal Oral que juzgó a CFK rechazó su detención inmediata

Cristina Kirchner pidió el martes cumplir la condena de seis años de prisión en la modalidad de domiciliaria en su departamento de San José 1.111, en el barrio porteño de Constitución. La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

El tribunal oral ya formó el legajo particular para tratar ese pedido y le pidió opinión a la Fiscalía antes de resolver, se informó.

En su pedido de detención domiciliaria, la defensa de la ex presidenta requirió que si antes de los cinco días en los que tiene que presentarse no se resuelve su planteo, no quede presa en una dependencia de las fuerzas de seguridad sino en su departamento.

Más contenido de Urgente24

Sin CFK en campaña, Javier Milei tendrá que cambiar su marketing (el consumo en escena)

La detención que "ayuda" al peronismo, Kicillof "beneficiario" y CFK "activa"

José Luis Espert repudiado en la UCA por insultar a Florencia K (Videos)

Axel Kicillof: "Creo que AmCham pidió directamente la condena de CFK"