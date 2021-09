El "lapsus" de Leandro Santoro al replicar a Javier Milei

Luego, con un acto fallido que involucró al ex presidente Mauricio Macri, el legislador porteño le recordó a Javier Milei que “también fue empleado público”.

"Me fundí con la hiperinflación de Macri y tuvimos que vender todo”, dijo el precandidato oficialista al continuar con el relato de su adolescencia.

De inmediato, los conductores del ciclo le hicieron notar a Leandro Santoro la equivocación que involucró al ex presidente y le consultaron si se refería a la hiperinflación que afectó a la Argentina durante el mandato de Raúl Alfonsín. Entonces, el legislador señaló que se refería a “una segunda hiperinflación que hubo en la época de (Carlos) Menem” y justificó: “Fue un lapsus”.

A continuación, completó su respuesta: “Yo vengo de la economía informal y de la situación más precaria. Toda la vida laburé. Primero con mi vieja la peleé, salí para adelante. Tuvimos una casa de artículos de limpieza sueltos y luego armamos los dos una agencia de remises. Después, con el tiempo, pude estudiar Ciencias Políticas y logré concursar un cargo en la Auditoría General de la Nación”.

“Nadie me me regaló nada, soy planta permanente ahí pero no cobro desde que soy legislador”, afirmó.

Leandro Santoro reconoció que trabajó “en algunos momentos en el Estado”, antes de ser electo y le señaló a Milei que “puede averiguar todo lo que estoy contando porque el tercer candidato a diputado de su lista, Oscar Zago, militaba conmigo en el radicalismo”.

Finalmente, Leandro Santoro revirtió el argumento del economista y sacó a relucir los vínculos laborales de este último con el Estado. “Milei trabaja en una empresa que es del grupo Eurnekian, que es el cuarto contratista del Estado. En segundo lugar, el también fue empleado público. Fue empleado del Congreso en la gestión del general Antonio Domingo Bussi, quien fue gobernador de facto en la provincia de Tucumán”, lanzó

“Si le hablás de libertad a los chicos por ahí no saben quién fue Bussi, fue gobernador de facto de la provincia de Tucumán, terminó condenando por violaciones a los derechos humanos, secuestró, mató, torturó, violó, se quedó con bienes y vidas de miles de argentinos ”, sentenció. “Si le molestó quedarse encerrado durante la pandemia que me explique cómo puede ser que haya sido parte de eso”, agregó.

Finalmente, Santoro le pidió a Javier Milei que “reflexione”: “Por estas formas de antagonismos irreductibles no vamos a ningún lado, metiéndole bronca y odio a los pibes no va a conseguir nada”.

Los cruces entre Santoro y Milei siguieron en Twitter

Tras esta réplica de Leandro Santoro, Javier Milei no se quedó callado y recurrió a su cuenta de Twitter para responderle. Y siguieron los cruces entre los candidatos.

“Decís que has trabajado en el sector privado laburando con tu mamá siendo chico ¿Acaso estás a favor del trabajo infantil? ¿Acaso tu mamá era una explotadora? Y pasado ello, pasaste a trabajar en el Estado... ahí no te importa que te paguen con el fruto de un robo”, le espetó el candidato liberal.

“Si opinás que trabajar en el Estado está bien parece un poco improcedente criticar a alguien que lo hizo, en especial si esa persona fue elegida por la voluntad del pueblo ¿Acaso se te pasa que Bussi llegó a la banca por votación? ¿Acaso renegás de la democracia?”, chicaneó.

Luego explicó su vínculo con el gobierno de Bussi: “Si usás los recursos del Estado para investigar personas, te cuento el motivo de la contratación transitoria. Había unos temas que afectaban a la Provincia de Tucumán y necesitaban un economista que hiciera el análisis de las leyes que se querían sancionar. Se terminó y me fui”.

"Javier cobraste del estado y trabajaste para un genocida que gobernó con estado de sitio una provincia donde instrumentó un plan de exterminio. ¿Con qué cara te quejás ahora de las restricciones de la cuarentena? No podés hablar más de libertad. Dale explicaciones a los que te siguen", insistió Leandro Santoro.

Los tuits:

https://twitter.com/SantoroLeandro/status/1432918912862199811 Insultas a la política y al estado pero eras empleado público.

Hablas de la libertad, pero estabas contratado con el genocida Antonio Domingo Bussi en el Congreso.

Y además trabajas en una contratista de obra pública del estado.@JMilei, GAME OVER. pic.twitter.com/8Sj7rJBJLg — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 1, 2021

https://twitter.com/JMilei/status/1433019284494684161 Gracias Leandro por mostrar a los argentinos de bien tu asimetría en los valores y tu doble moral...

Me divierte dejar en evidencia a los miembros de la casta política que obviamente son parte del problema y jamás de la solución...

Muchas gracias...!!! — Javier Milei (@JMilei) September 1, 2021

https://twitter.com/SantoroLeandro/status/1432930972740333569 Javier cobraste del estado y trabajaste para un genocida q gobernó con estado de sitio una provincia donde instrumentó un plan de exterminio.

¿Con q cara te quejas ahora de las restricciones de la cuarentena? No podes hablar más de libertad. Dale explicaciones a los q te siguen. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 1, 2021

https://twitter.com/JMilei/status/1433018415938260996 Hablame de genocida cuando puedas explicar porque tuvimos el año pasado 30K muertos por encima del promedio por no testear y este años cerca de 40K por no vacunar... Claro "el Estado te cuida" a vos y al vacunatorio VIP...

Hablame de genocidas disfrazados de democráticos... — Javier Milei (@JMilei) September 1, 2021