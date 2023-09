Walter Bento está siendo juzgado junto a su esposa, Marta Boiza, y sus hijos Nahuel y Luciano Bento. Sus familiares están acusados de haber formado parte del enriquecimiento ilícito del juez.

Según publica Infobae, una parte central de la indagatoria de Bento estuvo destinada al fiscal Vega. El juez señaló que se “autodesignó” de manera irregular para estar al frente de la acusación luego de que otros fiscales de Mendoza se excusaran de hacerlo. “Tiene un odio patológico que todavía no puede superar”, sostuvo. Explicó que ambos concursaron para el cargo del juzgado federal 1 de Mendoza que ganó Bento y en el que Vega era secretario. “ Treinta días antes que asuma el cargo Vega renunció porque me dijo que no iba a trabajar conmigo”, relató.

Por otra parte, Bento dijo que en la acusación de enriquecimiento ilícito no le permitieron justificar sus bienes y que le “clonaron” el teléfono celular cuando se lo secuestraron en la causa.

Cabe destacar que el juez Bento no solo afronta el juicio penal, sino que desde el 25 de septiembre también tendrá el juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que lo juzgará por presunto mal desempeño de sus funciones. Ese proceso es solo para determinar si continúa o no como juez. La decisión es por la destitución o por rechazar la acusación y que Bento sea repuesto en el cargo.

Aquí, su declaración en vivo:

TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

-------------------------------

Más contenido en Urgente24:

Elon Musk apoya a Milei: Tucker Carlson en Argentina para entrevistarlo

Pablo Moyano estalló contra gremialistas que 'coquetean' con Milei

"Con Macri/sin Macri": La encrucijada de Patricia Bullrich

¿Alerta en UP por núcleo duro K o indirecta a La Cámpora? "CFK está"

Apareció Emerenciano Sena en un video desde su celda: "Estamos como con Hitler"