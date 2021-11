El Jagüel: Abusos en un jardín e intentan linchar a docentes

Los padres se habían acercado a la institución para hacerse oír pero cuando los acusados, un profesor de educación física de 28 años y una maestra de 52 años, que hace 12 trabaja en el establecimiento, salieron acompañados por personal policial comenzaron a ser agredidos.

Pericias psicológicas

Según pericias psicológicas se constató que dos alumnos de entre 5 y 6 años sufrieron abusos.

La tía de una de las víctimas contó a la prensa lo que ocurrió con su sobrino: "Mi sobrino dijo que no quería ir más al jardín porque la maestra los encerraba en el baño y les tocaba sus partes".

La mujer aseguró que no saben desde cuándo empezaron los abusos y que "hay más de 50 denuncias" de abuso por parte del profesor de Educación Física.

“Nadie habla, nadie salió a decir nada. Supuestamente están detenidos y según lo que dijeron van a seguir detenidos. Esto es un proceso largo. Los chicos tienen Cámara Gesell, psicólogos, abogados, el intendente de Esteban Echeverría se portó muy bien y dio todo lo que tuvo a su alcance”, dijo la tía.

Disturbios en una escuela de El Jagüel por denuncias de abuso

Además, señaló que: “No sabemos desde cuándo porque acaba de salir a la luz el viernes. La mamá de la nena ya venía sospechando porque la nena lloraba, había cambiado sus actitudes y ahí cuando la mamá la quiere entrar a bañar y la nena no quería que la toque, la mamá le empezó a preguntar por qué y ahí la nena le hizo un dibujo de lo que la maestra le hacía en el baño”.

“El profesor le pegaba”

Micaela Mesa, madre de una de las nenas abusadas, dijo a la prensa que se acercó al lugar que hasta ayer desconocía lo que sufría su hija: “Ayer cuando la traía a mi nena al jardín, me enteré ayer, no tenía idea de nada. Y mi nena se quiebra en llanto contándome que el profesor le pegaba, la arrancaba de los pelos y le pegaba en la cabeza ”.

“El profesor le metía la mano por arriba de la ropa, la manoseaba en la parte de arriba y le pregunté si era eso solo y me dijo que ‘sí' y que a los otros nenes los encerraba en el baño y a otros si se portaban mal les hacía otras cosas. ‘¿Qué cosas?’, le pregunté y se quedó callada y no me quiso decir más nada. Los separaban y los encerraban con amenaza de que no contaran, eso se ve que le decían. A mi nena no me dijo que la amenazaban, pero sí que si se portaban mal los encerraban en el baño”, agregó.

Intervención del Ministerio de Educación

Según reportó la agencia estatal de noticias Télam de una fuente del Ministerio de Educación, “ni bien se tomó conocimiento de este hecho, el área de Psicología de la Dirección General de Cultura y Educación junto con el cuerpo de inspección y la Dirección de Nivel Inicial comenzó a trabajar para acompañar a las niñas, niños, familias, docentes y toda la comunidad educativa”.

”Como indica el protocolo, mientras que se desarrolle la investigación, en forma preventiva, los docentes denunciados no estarán frente a cursos”, detalló la fuente citada por la agencia noticiosa.

El hecho está siendo investigado por la UFIJ 3 de Esteban Echeverría, especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas desde que se efectuó la denuncia.

Investigan más abusos

Según el portal El Diario Del Sur, en principio, hay dos alumnos de entre 5 y 6 años que, por pericias psicológicas, se constató que sufrieron abusos. Pero habría cerca de diez nenes que también podrían haber sido abusados y que esperan la confirmación de las pericias.

Todas las madres de los alumnos de la salita verde, de entre 5 y 6 años, denunciaron a la maestra y al profesor de educación física. En total, hay 25 denuncias realizadas.