El Gobierno bonaerense investiga a Dermaglós Solar y Off!

Sin embargo, de la investigación efectuada no resulta posible determinar en forma clara, detallada y suficiente en qué consiste el “beneficio” publicitado, ya que, por ejemplo, no se informa si se trata de una cantidad extra en el contenido del producto; si se trata de un porcentaje de descuento sobre el precio de dicho producto o si el envase es 30% más grande que otro de iguales características y que posee idéntico valor. “De esta manera, las y los consumidores no cuentan con la información necesaria y suficiente al momento de realizar la compra”, explicaron desde Buenos Aires ante El Economista.