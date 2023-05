"Tenés que estar mal para ironizar con la desgracia del otro. Podría haber perdido el ojo y yo no me jacté de eso y fui al médico. Pero cuando te empieza a preguntar todo el mundo por lo menos lo explicás de alguna manera. Me parece espantoso. No le deseo a nadie que pierda un ojo o que le pase lo que me pasó a mí o tenga una desgracia. Me parece muy mal", respondió Diego Santilli a la primera dama, en una entrevista con TN.