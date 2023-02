Las tetas de Fabiola Yañez: Sin corpiño y, ¿operada?

https://twitter.com/patoenero/status/1629814899160260609 Fiambrola, ese adorno caro, muy caro, horrible e inútil, que no sabés dónde esconder...

Y cuando encontras el rincón que crees perfecto, ahí aparece tu tío preguntando qué carajos es eso y porque tiene dos timbres?

SOLO DAMOS VERGÜENZA EN EL MUNDO.



España, febrero 2023

España, febrero 2023

MUGRES

¿A favor o en contra de la polémica de Fabiola Yañez?

Existe todo un cuestionamiento atrás de esto, por un lado están aquellos que sostienen que el cuerpo es algo personal, que no se debe opinar, que una es libre de hacer lo que quiera y todo el discurso que se le pueda agregar a la causa. Por otro lado, están aquellos que aborrecen a Fabiola no solo por no utilizar corpiño en el contexto de una feria importante como representante política (una incógnita que todos tenemos, al margen de la situación), sino también por la falta de clase de la primera dama Argentina.