Día D en Diputados y Sergio Massa contra Fernández y Guzmán

A su vez, él dejó entrever su descontento con la falta de plan económico que evidencian Fernández y Guzmán, tratando de adelantarse a las medidas que se van a tomar para cumplir con las metas que se acordaron con el organismo multilateral:

"Es un contrato de partes entre el Fondo y la Argentina. No es opinable. En todo caso después para cumplir los compromisos que Argentina asume, el Gobierno tendrá una discusión hacia adentro de cuáles son las mejores medidas. No es que el Fondo toma el Gobierno y decide cuáles son las medidas que toma cada ministerio.

El Fondo establece un marco y sobre ese marco lo que hacemos es ver cuáles son las mejores medidas para garantizar el cumplimiento de los compromisos con los ciudadanos, porque Argentina todavía tiene más de 40 puntos de pobreza, tenemos que incluir en el mercado de trabajo, porque si no derrotamos la inflación no tenemos futuro. Es clave entender que nuestro principal objetivo este año es empezar a recorrer el camino para derrotar la inflación porque sino no tenemos futuro como país. Entonces sobre el marco conceptual del compromiso entre Argentina y el Fondo, como Gobierno tenemos que tomar las mejores medidas para cumplir con las metas y objetivos que se asumen

Quizás la principal meta tiene que ver con el recorte de déficit que este año es importante, en especial porque el Estado no va a tener los ingresos del año pasado por el impuesto a las grandes fortunas. El compromiso del Frente de Todos en la campaña del 2019 fue construir una Argentina con equilibrio fiscal, superávit comercial, cambio competitivo, acumulación de reservas e inclusión. Esos fueron los cinco puntos sobre los que planteamos el paradigma del desarrollo del Gobierno. Tenemos que recorrer ese sendero cuidando que no afecte los programas sociales, la inversión en educación, la inversión en ciencia y tecnología y la inversión de capital que es la inversión en obras para el desarrollo. Con esas cuatro prioridades se pueden cumplir los objetivos siempre teniendo en cuenta que el parámetro sobre el cual planteamos estos paradigmas iniciales son los que en algún momento le permitieron a la Argentina, allá por el 2003, 2004, 2005, tener los mejores momentos desde el punto de vista de desarrollo económico y desarrollo social".

"En el caso de los planes yo tengo una posición clara desde el primer día. Tenemos que transformar los planes sociales en trabajo porque el plan social es una herramienta que sirve para la emergencia pero cuando lo transformás en permanente cristaliza la pobreza y de alguna manera la idea de abandono de aquel que siente que la dignidad se la da un trabajo. El objetivo tiene que ser el de promover trabajo formal, registrado. Muchos de los que tienen planes trabajan pero el trabajo en la Argentina que de alguna manera dignifica es el formal, en blanco, registrado, con obra social, con aporte jubilatorio", enfatizó Massa.

Luego, abrió la puerta a la posibilidad de hacerle modificaciones a lo que enviaron el mandatario y el ministro al Congreso: "Primero voy a escuchar qué plantea cada uno. No me voy a anticipar, no voy a jugar a la lotería. Los diputados no son ganado y no los voy a poner en números como si anduviésemos jugando a la lotería. Y además voy a escuchar las opiniones de todos".

A su vez, opinó sobre la interna en Juntos: "Creo que puede haber una suma de votos transversales o una diversidad en las opiniones transversales que naturalmente ocurre en temas tan sensibles como éste o como fue en su momento la interrupción voluntaria del embarazo. En los temas en los que estamos cruzados transversalmente como sociedad y tenemos opinión e inclusive pasión... De Perón en adelante, cuando por primera vez cancela la deuda, uno de los dos momentos históricos en que hubo cancelación (con Perón y con Néstor) siempre se ha generado debate".

image.png El ministro de Economía Martín Guzmán pero antes el presidente Alberto Fernández por su falta de plan económico. Se vienen días decisivos en Diputados y Sergio Massa plantea este martes 8 de marzo como un Día D.

Todos deberán ceder algo y, ¿vuelve la ancha avenida del medio?

Massa también habló de ceder:

"Siempre para que haya un acuerdo todos ponen algo y todos pierden algo. Lo bueno es que tengamos la capacidad de entender que Argentina necesita de este acuerdo no porque lo necesita un gobierno sino porque lo necesita el país. Tenemos que aprender a tener una mirada apasionada para todos los temas pero la capacidad de separar la razón de la pasión de acuerdo a si son temas que simplemente impactan en nuestras opiniones políticas de aquellos temas que hacen a la mirada de Estado. Este acuerdo con el Fondo va a acompañar a la Argentina durante los próximos diez años o un poquito más inclusive por la duración el IFF. Entonces tenemos que tener una mirada de hombres de Estado para apoyarlo o para rechazarlo".

-¿Vuelve a la ancha avenida del medio?

- Nunca la abandoné. Nunca. Porque creo que la política se construye con diálogo y entendiendo que de la verdad relativa de cada uno se puede encontrar la solución a los problemas que tiene la Argentina. Siempre parto de la idea de que los que hacen política, equivocados o no, son bienintencionados. Entonces trato de escuchar a todos porque de lo que aprehendes de cada uno y de lo que aprehendes de cada uno podes encontrar un camino inteligente de solución a los problemas.

-Después de la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque el propio presidente admitió que Cristina tenía diferencias con el acuerdo.

-Supongo que hay matices pero yo no soy vocero de otros. Doy mi opinión. Y mi opinión es que para empezar a resolver los problemas de la Argentina y sacarnos de encima parte del problema que heredamos alrededor del Fondo estamos en un principio de solución.

-¿Luego que se apruebe el acuerdo no habrá heridos en el Frente de Todos?

-Después de que se apruebe el acuerdo hay que seguir trabajando con el principio de unidad en la diversidad que es entender que en algún tema podemos pensar distinto pero en términos de desarrollo del país tenemos un sueño de inclusión que compartimos todos.