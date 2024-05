Detuvieron al hijo de un concejal de La Libertad Avanza por robo

Taborda: "Mueran los villeros mala leche"

Según recuerda el portal TN, hace algunos meses, cuando ya había sido electo como concejal por La Libertad Avanza, Taborda había estado envuelto en una polémica por publicar un video en el que se mostraba enojado porque habían vandalizado su camioneta, realizando declaraciones escandalosas.

“Mueran todos los villeros mala leche. Estoy re caliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta…Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen”, decía el edil libertario en un video que a las pocas horas borró.

Ante este hecho, los propios fiscales libertarios se sumaron a un repudio presentado en el Concejo Deliberante antes de la jura. “Es indignante el hecho de que no pidiera públicamente perdón, a pesar de la amplia difusión del citado video. Lo que más nos indigna es cuando se expresa con fuertes insultos discriminatorios a los vecinos carenciados que moran en vivienda y en zonas precarias”, habían dicho.

