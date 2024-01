Debate N°1: ¿La estanflación acepta cuasimonedas?

Antes funcionaba, un porcentaje en efectivo y otro en bono. Ese bono se lo recibe la Provincia para el pago de servicios, impuestos y tasas. El Banco los cambia a las 48 horas. Y en el comercio, tenemos que arreglar con la Cámara de Comercio para que lo reciban. Todavía no está hecho, voy a pedir la autorización a la Cámara. Porque no solamente a la Policía tengo que recomponer el salario, sino a docentes, salud, todo lo precisa. Fue una locura congelar los salarios, no quiero que nuestra gente se muera de hambre. Ya está con hambre. Estoy conversando con pocos gobernadores, voy a conversar con quien me quiera escuchar. Creo que el gobierno (Javier Milei) no quiere diálogo, quiere imposición y sometimiento. Si no nos juntamos las 23 provincias para dialogar en profundidad que es lo que se precisa, se necesita, podemos discutir a una nueva ley de Coparticipación Federal. Antes funcionaba, un porcentaje en efectivo y otro en bono. Ese bono se lo recibe la Provincia para el pago de servicios, impuestos y tasas. El Banco los cambia a las 48 horas. Y en el comercio, tenemos que arreglar con la Cámara de Comercio para que lo reciban. Todavía no está hecho, voy a pedir la autorización a la Cámara. Porque no solamente a la Policía tengo que recomponer el salario, sino a docentes, salud, todo lo precisa. Fue una locura congelar los salarios, no quiero que nuestra gente se muera de hambre. Ya está con hambre. Estoy conversando con pocos gobernadores, voy a conversar con quien me quiera escuchar. Creo que el gobierno (Javier Milei) no quiere diálogo, quiere imposición y sometimiento. Si no nos juntamos las 23 provincias para dialogar en profundidad que es lo que se precisa, se necesita, podemos discutir a una nueva ley de Coparticipación Federal.