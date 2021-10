Debate: Myriam Bregman ayudó a María Eugenia Vidal

"Conservadurismo socialista (Bregman) vs el conservadurismo fascista (Milei). Ganó Bregman. Además, estuvo ética al usar violencia defensiva y no saludar a quien usa violencia ofensiva con el colectivo fascista 'zurdos de mierda'”, escribió en Twitter esta tarde Diego Giacomini, ex socio de Milei, con quien se distanció meses atrás.

Más allá de la pelea Milei-Giacomini, lo cierto es que Bregman pudo haber ganado en el debate con respecto a Milei, pero terminó favoreciendo a Vidal.

La candidata de Juntos por el Cambio pareció salir mejor parada que el resto de los candidatos. La ex gobernadora bonaerense aprovechó el griterío entre Myriam Bregman y Javier Milei y ofreció respuestas más desarrolladas y preparadas. A su vez, no sufrió ante las ofensivas de Leandro Santoro, quien en varias oportunidades, se prestó para confrontar contra el candidato liberal libertario, Javier Milei.

Debate: Qué opinan los analistas

"Equipo que va ganando, no arriesga”, graficó el analista político Carlos Fara para explicar la estrategia “conservadora” por la que optó Vidal y agrega: “Nacionalizó el debate pero no se metió en temas complicados, como corrupción, y defendió la gestión de Rodríguez Larreta”.

vidal-debate.jpg Vidal fue, para los especialistas, la ganadora del debate (Foto: NA)

En diálogo con el diario La Nación, por su parte, el politólogo y director de la consultora Opina Argentina Facundo Nejamkis destaca que Vidal trabajó sobre todo el espectro de potenciales votantes de su espacio político. “Al tocar temas sobre la quita presupuestaria de la Ciudad o temas institucionales que afectan más al kirchnerismo, trató de abarcar el amplio espectro de votantes antikirchneristas”, explicó. El politólogo considera que su estrategia fue “bien desarrollada”.

“Vidal si bien estuvo sólida, estuvo demasiada seria, su rostro mostraba que estaba tensa”, analizó, en tanto, Adriana Amado, en diálogo con La Nación.

La experta en comunicación explicó que lo que el público observa es la reacción de los candidatos, el “cómo” y no tanto “qué dicen”. “El discurso lo podés preparar, lo podés falsear. Con la emoción no se puede mentir”, explicó Amado y apuntó: “Yo creo que ahí estuvo mejor Santoro. Es el que trasmitió mayor confianza en sí mismo”.

santoro-debate.jpg Santoro fue contra Vidal, como se esperaba (Foto NA).

Fara coincide y señala que el candidato del Frente de Todos demostró “buena oratoria” y “mucha dialéctica”. Nejamkis agregó que la estrategia a la que apeló Santoro es bien recibida por quienes lo apoyan. “Fue eficiente porque buscó la confrontación. Ganó porque se peleó con Vidal y eso es algo bien valorado por sus votantes”, afirma.

“Empezó tranquilo y se puso más confrontativo para que no le gane en la disputa Bregman. Fue a tratar de no perder por izquierda”, analizó Fara.

Respecto a la candidata de la izquierda, los analistas coinciden en que su pelea con Milei buscaba llamar la atención. “Los partidos trepadores están más forzados a generar algún escándalo, generar impacto. Los candidatos lentamente van incorporando el formato, exceptuando a Milei y Bregman que siguen pensando la comunicación política como llamar la atención”, explica Amado.

milei-debate.jpg Javier Milei quedó descolocado por el fuerte embate de Bregman (Foto NA).

Y agrega: "Tanto el Frente de Todos como Juntos capitalizaron la experiencia de los debates presidenciales. Entendieron un poco más esta cuestión de ir con algunas cosas muy concretas y no entrar en la controversia. Lo verdaderamente innovador son candidatos exponiendo sus ideas en el mismo tema en un tiempo acotado. Los que cumplieron fueron los que ganaron, lo que salieron de esa consigna se quedaron presos de lo que ellos suponen que es la receta que les sirva para llamar atención“.

“Si tuviera que decir el que salió menos favorecido es Milei independientemente de que no impacte en votos. No está acostumbrado a escenarios de interacción con referentes políticos con mucho oficio que piensan diferente a él. No pudo atacar a Vidal, con quien comparte más votantes potenciales en común, y quedo atrapado en una pelea con Bregman. Incluso mostró cierta dificultad para atarse a las reglas de debate. Más allá de que a veces las personas disruptivas pueden ser divertidas, no se lo notó con una argumentación preparada y los debates requieren cierta preparación”, señala en esa misma línea Nejamkis.

bregman-debate.jpg Myriam Bregman se centró en Milei y terminó favoreciendo a Vidal (Foto NA).

“Todos teníamos una mayor expectativa por el desempeño de Milei. Fue el menos profesionalizado y usó un lenguaje rebuscado. Fue a tratar de separarse de los tres y quedó preso del juego que le planteo Bregman que cuenta con mayor experiencia. Cada uno terminó llevándose lo que traía”, resume Fara y ahonda: “Cuando nadie hace una diferencia bastante particular, todo contribuye a que nadie se consolide”.