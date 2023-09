Cristina y la memoria chueca

Este domingo me llega mínimo texto de mi amigo Miguel, en su asombrado domingo otoñal (allá, allá, no hay yerro en esta referencia a las estaciones) con la sorpresa por el disparador que fue una nota suya en Perfil. Demasiados personajotes de los que no tenía conocimiento, excepto porque son públicos, que leyeron o reflexionaron sobre su texto. Miguel es amigo mío mas allá de cualquier forma de disparate del mismo modo que Edgard. No son muchos los que toleran ni tantos los que me aguantan.