Cristina Kirchner: El PJ bonaerense sigue la causa Vialidad

Cuando planteamos el tema de suma fija, primero salió una cuestión engañosa, porque no decimos suma fija o paritaria no, porque si no caemos en estas cuestiones que se empiezan a armar en las producciones mediáticas y nadie termina entendiendo nada. Cuando planteamos el tema de suma fija, primero salió una cuestión engañosa, porque no decimos suma fija o paritaria no, porque si no caemos en estas cuestiones que se empiezan a armar en las producciones mediáticas y nadie termina entendiendo nada.

Más adelante agregó

"Las paritarias, van por su lado. Porque lo que hizo el ex presidente Kirchner fue darle el broche de oro a esa lucha que un sector del sindicalismo el MTA, la CTA y tantas organizaciones más, dieron para recuperar la herramienta paritaria para defender el interés de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso fue lo que hicimos a partir de 2003, recuperar eso. También hubo suma fija a la par en ese momento mientras las paritarias iban desarrollándose y se recuperaba la gimnasia".

En otro tramo de su exposición señaló

"Esa baja de desocupación, lamentablemente viene acompañada de bajos salarios. Entonces el proceso de distribución que estaba en un 50 y 50, hoy calculan los compañeros y compañeras que estudian estos temas está en un 60 para el capital y en un 40 para el trabajo. Entonces se produce un fenómeno que en algunos centros de algunos distritos del conurbano tienen los restaurantes llenos en los lugares más pudientes, pero al mismo tiempo en sus barrios populares también tienen los comedores llenos. Entonces estas son las cuestiones que tenemos que discutir, no dejarnos dejarnos engañar y estar atentos", enfatizó el dirigente.

