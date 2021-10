Lograr destrabar el nombramiento del Procurador General de la Nación, cargo para el que está postulado el juez federal Daniel Rafecas Lograr destrabar el nombramiento del Procurador General de la Nación, cargo para el que está postulado el juez federal Daniel Rafecas

Pero hay más: "La intención de los legisladores oficialistas también tendría como trasfondo el buscar destrabar los nombramiento de varios jueces para juzgados que se encuentran vacantes, así como de embajadores cuyos pliegos también están frenados por la oposición y de otros tantos nombramientos de funcionarios en estamentos estatales".

"La única manera que podría llegar a haber algún mínimo nivel de acuerdo sería tratando de llegar a un consenso con el radicalismo pero no con la gente de Cambiemos", señaló una fuente parlamentaria a dicho medio.

Corte Suprema de la Nación Palacio de Tribunales

Muy cercano a la Rosada y el Instituto Patria, Ámbito Financiero sumó:

Desde el Gobierno aseguran que se tratará de un 'perfil moderado'. La traba en el Congreso de las principales leyes judiciales del Frente de Todos -elección del Procurador, reforma judicial y reforma del Ministerio Público- y el resultado adverso de las PASO dejan en claro que deberán negociar con la oposición para poder completar la vacante Desde el Gobierno aseguran que se tratará de un 'perfil moderado'. La traba en el Congreso de las principales leyes judiciales del Frente de Todos -elección del Procurador, reforma judicial y reforma del Ministerio Público- y el resultado adverso de las PASO dejan en claro que deberán negociar con la oposición para poder completar la vacante

Desde la administración Fernández también adelantaron que el reemplazo de Highton 'tiene que ser una mujer'. Se descuenta que la candidatura se elevará tras las elecciones del 14 de noviembre y antes del recambio legislativo Desde la administración Fernández también adelantaron que el reemplazo de Highton 'tiene que ser una mujer'. Se descuenta que la candidatura se elevará tras las elecciones del 14 de noviembre y antes del recambio legislativo

Elena Highton, de excelente vínculo con el presidente Alberto Fernández, le avisó previamente de su renuncia. 'Se puede coincidir o no con sus fallos, pero es la mejor civilista y fue una gran jueza', dicen en el Gobierno Elena Highton, de excelente vínculo con el presidente Alberto Fernández, le avisó previamente de su renuncia. 'Se puede coincidir o no con sus fallos, pero es la mejor civilista y fue una gran jueza', dicen en el Gobierno

Fuentes de la Corte y del Gobierno coinciden en las razones de su salida. Está cansada de las internas en la Corte. La última elección de autoridades, que la corrió de la Vicepresidencia, terminó de empujarla en su decisión Fuentes de la Corte y del Gobierno coinciden en las razones de su salida. Está cansada de las internas en la Corte. La última elección de autoridades, que la corrió de la Vicepresidencia, terminó de empujarla en su decisión

https://twitter.com/alferdez/status/1445736890036932609 Leo la tapa del diario de hoy de la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país diciendo que “el Gobierno pierde su único voto en la Corte”. Estoy impactado. Si el Gobierno perdió su “único voto”, ¿de quienes son los cuatro votos restantes? pic.twitter.com/sJtW6stSI5 — Alberto Fernández (@alferdez) October 6, 2021

https://twitter.com/MoreauLeopoldo/status/1445542917343363072 La renuncia de Highton de Nolasco confirma un fin de ciclo para esta Corte. Sus colegas deberían seguir el mismo camino y allanar una renovación total de ese tribunal. Por su parte el sistema politico debería contribuir con una ley que amplíe el numero de miembros de la CSJN. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) October 6, 2021

Ricardo Lorenzetti echó más nafta al fuego

El ministro y expresidente del Tribunal Supremo, que aspiraba a ganarle la interna a Horacio Rosatti, sigue disparando.

Si bien lo hizo de manera más suspicaz, intentando minimizar los cruces internos, no los negó y marcó posición ante lo que está pasando en el Palacio de Tribunales.

"En estos últimos tiempos hubo muchísimos trascendidos y, en realidad, esto es un más bien un problema de la Corte Suprema y no de la sociedad. La Corte que yo integré desde hace mucho tiempo y nunca tuvimos este tipo de problemas. Nunca hubo ninguna conmoción o este tipo de rumores. Este es un fenómeno más bien reciente de estos últimos tiempos pero yo creo que a esto hay que ubicarlo en el contexto histórico porque la responsabilidad institucional de la Corte frente a la sociedad es muy importante y no puede dar una imagen de que lo único que hay son disputas internas. Entonces, creo que la Corte Suprema va a seguir funcionando normalmente y si nosotros nos fijamos en los hechos concretos, en materia administrativa, en estos días, la Corte ha funcionado normalmente", comenzó.

"Hemos adoptado una medida de manera unánime sobre la obra social, que está en una crisis muy seria. Ayer (5/10) tomamos otra decisión, que fue designar al director, que va a ser publicado pronto. O sea, no hay hoy en la Corte una convulsión interna en materia de superintendencia y administración. Eso va a seguir funcionando normalmente, con las disidencias y con las mayorías normales. No es algo que deba generar inquietud a los jueces y las juezas", ejemplificó al aire de Radio Con Vos.

Entonces, se refirió a las disidencias: "Y las mayorías tampoco porque, por ejemplo, el doctor Rosenkrantz ha marcado una serie de posiciones con su vocación que es perfectamente legítima y en muchos fallos él votaba en minoría y los otros 3 firmábamos en otro sentido. Eso ha sido motivo de muchas discusiones públicas, que son buenas que existan.

Lo que a mí me parece es que hay que pensar en términos institucionales y no en materia de disputas internas porque esto realmente no es una crisis, porque en su momento renunció el doctor (Raúl) Zaffaroni y (Carlos) Fayt, y muchos años hemos funcionado con una Corte con 3 integrantes".

Consultado sobre sus diferencias con el actual presidente Horacio Rosatti, solo se dedicó a confrontar rumores sobre que no se hablan durante los acuerdos, pero no negó sus diferencias.