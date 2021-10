Corte Suprema: Danza de nombres para reemplazar a Highton

El balance de género en la Corte no está estipulado en ninguna ley. Sin embargo, se espera que el Gobierno haga un gesto en ese sentido, no sólo para respetar el lugar dejado por Highton, sino también para no profundizar el malestar desatado hacia dentro del propio oficialismo por la reducción de la posición femenina en el gabinete tras el último recambio.