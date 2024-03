Córdoba: Funcionario imputado por abuso sexual se complica más

ARCHI_788237.jpg Gabriel Bermúdez fue apartado en Córdoba.

Qué dijo Bermúdez y qué dijo Córdoba

Consultado por el medio local La Voz, el ex funcionario aseguró no tener que ver con lo acontecido. “Niego terminantemente todo hecho que tenga que ver con haber violado alguna norma relativa a la integridad sexual. Aún no tengo abogado, me voy a presentar en la Justicia para defenderme”, apuntó.

En tanto, la Municipalidad separó inmediatamente al funcionario ante el ingreso de la denuncia. La misma recayó en el Polo de la Mujer, ente destinado a manejar casos de abuso sexual y violencia de género a nivel provincial.

“En las últimas horas, el intendente Passerini tuvo acceso a información referida a un hecho que afectaría la integridad y que tiene como protagonistas a una trabajadora municipal y a un funcionario. De inmediato se definió separar del cargo al funcionario solicitando su renuncia, que ya fue presentada, al menos hasta tanto la Justicia defina responsabilidades, mientras que en paralelo se garantiza a la afectada el resguardo laboral y personal”, consigna un comunicado oficial de la Municipalidad de Córdoba.