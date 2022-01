Contagios: En el Gobierno "no generan tanta preocupación"

"Nosotros nunca apoyamos las medidas de restricciones de circulación entre provincias", señaló.

Sobre los test, explicó que "el test de antígenos funciona cuando hay síntomas, cuando no hay la indicación es hacer PCR. En general no es adecuado hacerse un test cuando recién se es contacto estrecho, hay que aislarse".

Sobre el caso de Catamarca, que implemento el cobro a los contagios sin vacunas, la funcionaria de la cartera de Salud advirtió que "la provincia de Catamarca aclaró que no va a dejar a nadie sin atención, pero son propuestas incentivas para la vacunación".

Flurona y Ómicron

Sonia Tarragona confirmó que hasta el momento no hay casos de Flurona, la nueva variante del coronavirus detectada días atrás en Israel.

"No tenemos evidencia de nada parecido a la 'flurona', hasta que no haya nada de que ocuparnos, no tenemos nada para hacer", enfatizó.

Por otro lado, aseguró que “en Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba predomina Omicron, por eso el estallido de casos".