"Consumo de alimentos caerá un 50 % en enero y febrero"

"Vamos hacia un parate. Si la mercadería sigue subiendo, la gente no tiene que comprarla. El sachet de un litro de leche hay que venderlo a 700 pesos y la gente no llega a comprarlo. La caída en la demanda de lácteos es impresionante.. Además, una lata de atún hay que venderla por arriba de los 3.000 pesos y una mermelada en 2.000 pesos,. Cada vez más productos quedan en la línea de caja porque al comprador no le alcanza. No estoy hablando de bebidas alcohólicas, me estoy refiriendo a latas de arvejas o de tomates.

Fernando Savore Telam.jpg "Consumo tendría caída del 50%" Fernando Savore, almaceneros

Una de las grandes preguntas es cómo harán los minoristas para afrontar un verano con pocas ventas y fuertes subas en servicios, como los de la energía.

"La inflación de diciembre fue altísima y para enero va a subir nuevamente por el golpe a los combustibles de un 27 por ciento. En febrero, vendrán las audiencias públicas y aumentará la electricidad.