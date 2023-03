Con Ernesto Sanz, Dan O'Bannon hubiera ganado un premio Saturn

'Return of the Living Dead' ('El regreso de los muertos vivos') es una película de terror y humor negro estrenada en 1985, con guión y dirección de Dan O'Bannon, más famoso como guionista de 'Alien, el Octavo Pasajero'. Considerada una crítica velada a la Administración Ronald Reagan y los sistemas autoritarios, la película obtuvo 4 nominaciones en los premios Saturn 1986, incluyendo Mejor Película de Terror, pero no ganó. ¿Por qué no? Porque a Dan O'Bannon le faltó el mendocino Ernesto Sanz.