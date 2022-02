Cocaína adulterada: Piperidina, misterio y habla "El Paisa"

Pero hubo otras personas que tuvieron sangrados que están asociados al consumo de venenos, lo que desconcierta a los investigadores.

“El Paisa” quiere hablar

En paralelo, en el Juzgado de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, tramita la causa por el delito de narcotráfico que tiene detenido como principal sospechoso a Joaquín Aquino, alías “El Paisa”.

Aquino se había negado a declarar en su indagatoria al igual que su pareja, Aldana Benítez, y su cuñada, Mónica Altamirano. Pero en las últimas horas decidieron hablar. Lo harían este jueves (10/2) por videoconferencia ante el juez Culotta y el fiscal Miguel Blanco.

¿Causa olvidada?

La justicia apresó a “El Paisa” y a su banda a raíz de una denuncia que data del 9 de noviembre de 2021 y que presentó la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, donde se detallaba el accionar de Aquino y su entorno.

Fueron las muertes por la cocaína adulterada las que hicieron que los investigadores retomaran ese expediente, lo que derivó en los allanamientos de los domicilios y las detenciones bajo la hipótesis de que fueron ellos los que vendieron la droga envenenada.

La Piperidina

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó este martes (8/2) que la cocaína adulterada que produjo las muertes contenía una sustancia llamada piperidina, que es un "precursor del fentanilo".

El descubrimiento lo informó el médico Rodrigo Salemi en el canal A24 tras concurrir a un laboratorio privado para analizar la muestra y Sergio Berni confirmó el resultado.

“Cuando ese fentanilo se hace en un laboratorio, se hace con una trazabilidad de los componentes y control de calidad. Ese es el legal. Pero si uno la arma casera y se equivoca puede tener algo parecido al fentanilo pero que no es fentanilo. Puede impactar más en lo nervioso", explicó Berni.

"Se puede fabricar en cualquier lado porque no es detectable: no tiene olor, no tiene sabor", explicó Salemi.