Ciudad ridícula: Sin Metrobus por manifestaciones

La unidad peronista no existe si la marcha de la CGT tiene un mensaje diferente a la movilización que ocurrió en Plaza de Mayo el domingo 17/10. El dato no es menor porque se está intentando relanzar la campaña del oficialismo cambiando la marca Frente de Todos por directamente Todos. Pero la enunciación de 'branding' no coincide con lo que está ocurriendo, en especial porque la marcha fue "contra el pago de la deuda y contra el FMI" cuando el presidente Alberto Fernández intenta concretar un acuerdo con el Fondo Monetario, y el jefe de la Cámara Baja, Sergio Massa, acaba de ratificar que es una prioridad del Gobierno, igual que un acuerdo poselectoral con opositores, sindicalistas y empresarios.