Por otra parte, la bailarina y precandidata explicó: “Otra cosa es que no avalemos ni critiquemos la misoginia. Porque no me importa de qué partido sos, que ideología tenés, no se maltrata a la mujer. ¿Sabés por qué lo defiendo? Porque a mí me maltratan todos los días, todos los días leo puta, trola, gato. Y peor desde que quiero dedicarme a la política. Parece que todos estuvieron en mi cama, Dios mío, es una cosa de locos”.

También, Cinthia Fernández pidió explicaciones por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena: “Que salgan todos los que fueron a la Quinta a explicar por qué, los famosos y el Presidente que hizo un asadito con los 60 diputados el domingo 30 de diciembre cuando dos días antes estaban diciendo que veía que la gente se aflojaba y pedía que no se aflojaran para las fiestas. O la Vicepresidente que cuatro días antes dijo lo mismo”.

Por último, agregó: “Está claro que no soy de un lado ni del otro. Me tienen los huevos llenos de la grieta. La gente está podrida de que se peleen de un lado y del otro, en el medio estamos nosotros, todos pobres, con quilombos, con crisis sanitaria, crisis social, crisis educativa, crisis de todo. No soy de un lado ni del otro. Defiendo lo que pienso, ni siquiera como aspirante a política, como lo que vivo todos los días. Laburen, laburen, dejen ese circo. Cuando se manden una cagada no traten de taparla con otra cagada. Todo lo que hacen es grave”.

"Es un monólogo, no podemos debatir": FUEGO CRUZADO ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y PATRICIA BULLRICH

"Siento que estoy hablando con mi hija"

En el programa del sábado, la panelista y precandidata a diputada por Unite y la titular del PRO debatieron sobre las agresiones a Florencia Peña luego de su visita a la Quinta de Olivos.

“Me parece que el error que cometimos fue mezclar los dos temas. Uno, es la misoginia que la tienen los dos bandos. Y el otro es la falta de respeto cuando todos teníamos que estar adentro”, afirmó Cinthia Fernández, en referencia a la cuarentena. “Te escuché en una entrevista y no emitiste opinión. ¿Por qué? ¿Porque los otros también cometen el error?”, añadió, en tono crítico.

“Si alguien del oficialismo comete un delito, lo encubren, y eso hace que nunca se critiquen. Cuando sean capaces de criticarse, de pedir perdón vamos a tener una posibilidad de entender que nuestra palabra...”, se excusó Patricia Bullrich. “Es infantil la explicación”, acotó Cinthia, "acá no hablamos de ideología, no es de un lado o del otro".

"Vos no hablarás de ideologías porque no sé en qué país vivís", retrucó la titular del PRO. A lo que Fernández no se quedó callada: "yo la veo a usted y me parece una explicación infantil. Maltratar a una mujer, de un lado o del otro, no importa: estás maltratando a una mujer. Hay dos cosas que hay que separar. Que están tratando de tapar con misoginia todos los ingresos indebidos mientras afuera se estaban fundiendo todos, es una cosa. Ahora, maltratar a una mujer, y como mujer te lo digo, no como política, no podés decir “yo no critico a los míos porque los otros no lo hacen”.

Bullrich quiso contestar, pero Fernández la cortó: "pará, porque si no es un monólogo. Dejáme desarrollar mi idea. Los dos temas son igual de graves y no tienen que existir (...) Usted no puede actuar como ellos".

Bullrich continuó desarrollando su idea: “Quiero que en la Argentina se entienda que cuando un grupo como JxC es atacado, somos atacados por cómo pensamos. Nos dicen cualquier cosa. El lenguaje, es usado como policía del lenguaje por el kirchnerismo, y nosotros tenemos que autoflagelarnos cuando un diputado nuestro dijo algo totalmente fuera de lugar. Porque no lo dijo sobre Florencia Peña. Si leen todo el hilo, se van a dar cuenta que es un relato. Fernando Iglesias lo dijo dos días antes que se supiese que Florencia Peña había entrado a la casa”, interpretó.

Pero Cinthia Fernández le volvió a responder: “Siento que estoy hablando con mi hija que me está diciendo ‘yo me estoy portando mal’”. “No me trates como tu hija, por favor”, replicó Patricia. “Discúlpeme, lo estoy bajando a palabras simples, porque los políticos complican todo”, insistió la panelista. “Vos entraste a la política y decís...”, quiso interceder la dirigente. “No me ningunee, ni me chicanee, yo estoy diciendo que como mujer, no podría avalar esto sólo porque del otro lado no se autocritican. Como mujer no puede responder así”.