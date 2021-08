Sobre la posible expulsión de los diputados, sostuvo: “Hoy la actualidad no da para tolerar exabruptos, no son errores, son conductas que son parte del pasado y el presente de esta gente, estamos viendo cómo se manejaron. Son funcionarios públicos a quienes nosotros les pagamos el sueldo y dictan una ley para no respetarla, esta es la debilidad de las instituciones en Argentina”.