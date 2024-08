Chubut: Levantaron el paro pesquero al que nadie adhirió en medio de una denuncia

Luego, el martes (6/8), el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, convocó a una multisectorial de la pesca donde anunció que no se habilitará la pesquería hasta que no se resuelvan todos los convenios salariales para evitar así interrupciones por conflictos laborales durante la temporada que comienza en noviembre, e instó a las empresas a reincorporar a los empleados despedidos. Ante este anuncio, Moreno decidió levantar el paro para unirse a la mesa de diálogo directa con la CaFACh.

denuncia.jpeg

La denuncia por amenazas contra las autoridades del gremio

En la última semana del conflicto gremial, la violencia entre los trabajadores de distintos gremios escaló. Con el fin de que no salgan a pescar y que no acuerden establecer el valor del kilogramo de langostino en $830 para la liquidación del concepto producción, ni el bono del 20% sobre enero, como aceptó el SICONARA en junio, hubo capitanes que fueron amenazados por compañeros.

Por estos hechos fueron denunciados los capitanes Mariano Moreno y Walter Luro, secretario general y secretario adjunto del Centro de Patrones y Oficiales Fluaviales. Curiosamente, estos patrones son los que en 2023 denunciaron y condenaron la agresión física de un grupo de estibadores a un capitán, según informó Revista El Puerto.

image.png

La denuncia contra Moreno y Luro fue realizada ante la Prefectura Naval por Jorge Alfredo Frías, quien detalló que al capitán del buque pesquero "Carlos Luis" le dijeron que le iban a "prender fuego la casa" si salía a pescar. Como las amenazas tuvieron lugar en el puerto, un área de Prefectura, la causa quedó a cargo del juzgado Federal de Rawson, el cual llamará a las partes para aclarar la situación.

Frías, en una comunicación radial, aclaró que no sabe si Moreno y Luro amenazaron al capitán, pero "sí es claro que esos estaban con el grupo y que no es la primera vez que pasa y cuanto menos no intervienen para que esto no ocurra". Según fuentes conocedoras del conflicto, Moreno está lanzado a la política con serias intenciones de ser elegido como diputado nacional por Chubut.

