Charly Cardozo apuntó contra "la corrupción kirchnerista"

Pese a que fue el líder de "La Libertad Avanza" quien anunció que Nación dejará de financiar la obra pública en las provincias de todo el país, el edil mira de reojo y determina que "Quizás dentro del marco de los anuncios que está haciendo el Presidente, la provincia tenga que explorar fuentes de financiamiento alternativas para avanzar con este tipo de emprendimientos absolutamente necesarios".

No obstante, para Cardozo "cada obra que le falta a la ciudad de Rosario es producto del saqueo del Estado que llevó adelante el kirchnerismo durante 16 de los últimos 20 años".

Parate

Posteriormente, Cardozo precisó que "En Rosario no avanzó el acueducto, no llegaron los gasoductos, no se rectificó el curso y la cascada del Arroyo Saladillo, no se construyeron viviendas, no se llevó adelante el plan PROCREAR del ex Tiro Federal, los tres proyectos de reforma o de mejoramiento de barrios populares que se anunciaron con bombos y platillos, apenas asumió Alberto Fernández, los tres prácticamente no avanzaron en nada, los Pumitas, el Cañaveral y Nuevo Alberdi".

image.png El Acueducto Gran Rosario está dentro de la lista de las obras que peligran.

Sin embargo, la actual incertidumbre es qué pasará con todas esas construcciones debido a que Milei las puso en peligro sin importar el contexto previo debido a que ahora todo ronda en su poder y responsabilidad.

Pero Cardozo sostiene que "El kirchnerismo tiene que hacerse cargo de haber abandonado a Rosario y dentro de esto están las obras que no se hicieron en la ciudad. Rosario fue total y absolutamente discriminada en el reparto de obras públicas por parte del gobierno kirchnerista. Es más, la única que se hizo en estos últimos 20 años, se aceleró, tomó impulso y se finalizó durante los dos primeros años de gobierno de Macri, que es la finalización de la avenida Circunvalación".

"Del resto, nosotros vimos pasar todo por el costado, reclamamos hasta quedarnos afónicos. La doble traza de la Ruta Nacional 11 desde Timbúes a Rosario, nada. La doble traza de la vieja Ruta 9 desde Carcarañá a Rosario, hoy muy necesaria por la alta densidad de población que tienen Roldán y Funes, nada. La doble traza de la Ruta 34 desde Rafaela a Rosario, casi nada", continuó.

Cómo última enumeración detalló: "En eso también nos hacemos cargo de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri en donde, por distintas circunstancias, muchas obras que estaban previstas durante 2018 y 2019, tuvieron un parate".

Para finalizar, Cardozo retrucó a quienes se manifiestan en contra de Milei y expresó que "Ahora, el gran responsable de la falta de obra pública en Rosario, es el kirchnerismo. Por lo tanto, a sólo 20 días de haber asumido el gobierno de Javier Milei, es un disparate por parte del presidente del bloque de concejales kirchneristas, intentar generar algún manto de sospecha acerca de las obras que su gobernador, Omar Perotti, no ejecutó".

